Meteoroloji 69 kenti uyardı! Sarı ve turuncu uyarıda yoğun kar, fırtına ve çığ riski var
Meteoroloji'nin 69 kente turuncu ve sarı kodlu uyarı raporunda yoğun kar, fırtına gibi olumsuzluklar yer aldı. İstanbul, öğleden sonra kar yağışına veda ediyor. İşte 17 Şubat çarşamba günü ve diğer günler beklenen hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara'nın doğusu, İç Ege'nin kuzeyi, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da yağış bekleniyor.
Yağışların, Akdeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.
Buralarda yoğun kar: Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri ile Bursa'nın kuzey kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Ordu, Giresun ve Tokat çevreleri, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Malatya, Erzincan, Bitlis ve Muş çevreleri, Tunceli, Bingöl, Hakkari ve Şırnak'ın yüksek kesimlerinde yağışların yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
Çığ riski: Marmara Bölgesi ile ülkenin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ oluşma riski bulunuyor.