Meteoroloji 69 kenti uyardı! Sarı ve turuncu uyarıda yoğun kar, fırtına ve çığ riski var

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara'nın doğusu, İç Ege'nin kuzeyi, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da yağış bekleniyor.