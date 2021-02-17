Bir asırlık tecrübesiyle yönetti başardı ''Çift Geyik Karaca''

Türkiye’nin köklü markalarından Çift Geyik Karaca, 2018 yılında girdiği konkordato proje tasdik sürecini başarıyla tamamlayarak Şubat 2021 itibarıyla ticari faaliyetlerini normal düzenine getirdi. Çift Geyik Karaca, ülke geneline yayılan 500’e yakın çalışanı, 100’e yaklaşan satış noktası ve yıllık 10 milyon mağaza ziyaretçisiyle 104 yıllık faaliyetlerine devam ediyor.

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1917 yılından bugüne yüzde yüz yerli sermaye ile büyüyen Çift Geyik Karaca, 2018 yılının aralık ayında başlayan konkordato tasdik sürecini başarıyla tamamladı. Şubat 2021 tarihi itibarıyla ticari faaliyetlerini normal düzenine getiren Çift Geyik Karaca, Hazır Giyim ve Perakende sektöründeki faaliyetlerine ara vermeden devam ediyor.

Çift Geyik Karaca Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Güneş şunları söyledi: “1917 yılından bugüne Türkiye’nin 104 yılına tanıklık eden markamız, 2018’in aralık ayında girdiği konkordato proje tasdik sürecini başarıyla tamamladı. Ticari faaliyetlerimizi tamamen normal düzenine getirerek, konkordatodan kaynaklı zorlu dönemi Şubat 2021 tarihli mahkeme kararıyla sonlandırmış olduk. Bu süreçte tüm banka borçlarımız temizlenmiş, tüm tedarikçi iş ortaklarımızla da vadesiz, peşin ticarete geçmiş bulunmaktayız. Bu zorlu gelişmeleri, tüm dünyayı etkisine alan pandemiye rağmen başarmış olmaktan ayrıca mutluyuz. Çift Geyik Karaca markası Türkiye’nin ticari tarihinde birçok ilki başarmış önemli bir konuma sahip. Bu anlamda markamızın tüm kültür ve birikimiyle faaliyetlerine devam etmesinin bizler için olduğu kadar ülkemiz için de büyük önem arz ettiğine inanıyoruz.

Bu süreci tüm paydaşlarımızın haklarını gözeterek, tamamen şeffaf bir yönetim anlayışıyla geçirdik. Bu dönemde bizlerin yanında olan markamızın kıymetli tüketicilerine, tüm paydaşlarımıza ve özellikle ailemizin ferdi olan her bir çalışanımıza teşekkürlerimizi sunarız. Çift Geyik Karaca markası kuruluşundan bugüne dek olduğu gibi faaliyetlerine yüzde yüz yerli sermaye ile devam etmektedir. Önümüzdeki dönemde markamızın ülke genelindeki verimli yayılma hedeflerini gerçekleştirirken, uluslararası alandaki faaliyetlerimizi de arttırma yönünde çalışmalarımızı sürdüreceğiz.''