MEB'in tablet bilgisayar dağıtımında 8. fazın ayrıntıları belli oldu! Hafta sonuna kadar ulaştırılacak

Milli Eğitim Bakanlığı'nın ücretsiz tablet dağıtımı devam ediyor. 25 GB aylık internet paketine sahip 67 bin 620 tablet bilgisayar, Adana, Ağrı, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kütahya, Manisa, Muğla, Trabzon, Şanlıurfa ve Van'daki öğrencilere hafta sonuna kadar ulaştırılacak.

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Milli Eğitim Bakanlığının (MEB), uzaktan eğitime tablet desteğinde 8'inci faz dağıtımlarının ayrıntıları belli oldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 25 GB aylık internet paketine sahip 67 bin 620 tablet bilgisayarın, hafta sonuna kadar, Adana, Ağrı, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kütahya, Manisa, Muğla, Trabzon, Şanlıurfa ve Van'daki öğrencilere teslim edileceği belirtildi.

Dağıtımın gerçekleştirildiği illerin yöneticileriyle video konferans yöntemiyle bir araya gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitimde fırsat adaleti doğrultusunda öğrencilerin uzaktan eğitim sürecindeki tablet bilgisayar gereksinimlerini karşılamayı sürdürdüklerini vurguladı.

"Her çocuğumuzun mutluluğu, bizim mutluluğumuzdur"

Selçuk, 25 GB aylık internet paketine sahip 67 bin 620 tablet bilgisayarı daha öğrencilere ulaştırdıklarına dikkati çekerek, "Her çocuğumuzun mutluluğu, bizim mutluluğumuzdur. Cihazlara EBA mobil uygulamalarını yükleyen yazılım uzmanlarımızdan bu zor hava koşullarında nakliyesini yapan şoförümüze ve teslimatını gerçekleştiren destek personeline kadar bu sürece emek veren, ter döken herkese yürekten teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Bu yeni fazdaki dağıtıma katkıda bulunan Gaziantep'in Şehitkamil, Nurdağı ve Şahinbey belediyeleri, Muğla'nın Yatağan ve Seydikemer belediyeleri ile Trabzon Belediyesine destekleri için teşekkür eden Selçuk, daha çok öğrenciye ulaşmak için hep beraber çaba vermeyi sürdüreceklerini belirtti.

Tedarik süreci tamamlanmak üzere

Yatılı bölge ortaokullarında okuyan öğrenciler için sipariş edilen tablet bilgisayarların tedarik sürecinin tamamlanmak üzere olduğunu aktaran Selçuk, "Yakında hepsi de tablet bilgisayarlarını internetleriyle beraber ellerine alacak ve EBA'nın tüm içeriğine rahatça ulaşacaklar." müjdesini verdi.

İkinci yarıyılla köy okullarında yüz yüze eğitime başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını bildiren Selçuk, şunları kaydetti:

"Okullarımız tamamen yüz yüze eğitime geçtiğinde de TRT EBA televizyonları ve EBA platformu eğitim süreçlerini desteklemeye devam edecek. Öğrencilerimizin, bu kanallarla sunduğumuz içeriklerden her daim faydalanmalarını hedefliyoruz. Bu sebeple gereksinimi olan bütün öğrencilerimize ulaşana kadar dağıtımlarımızı sürdüreceğiz."