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Adana'da kanlı olay! Önce sopayla dövdüler sonra tabancayla öldürdüler

İhlas Haber Ajansı

ADANA'da 3 kişi, evini bastıkları genci sopalarla dövdükten sonra kaçmaya çalıştığı sırada tabancayla vurarak öldürdü.

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Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Demetevler Mahallesi 53042 Sokaktaki 2 katlı evin 1. katında meydana geldi. İddiaya göre, Muzaffer Oğan’ın (26) kaldığı eve öğlen saatlerinde 3 kişi geldi. Kapıyı kırıp içeri giren şahıslar önce Oğan’ı sopalarla darp etti. Oğan kaçmak isterken onu tabancayla 3 yerinden vuran şahıslar kaçtı.

Olayı gören vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrol ettiği Oğan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Katil zanlıları her yerde aranıyor
Bir çok adresi basan polis zanlılara ulaşamadı. Polisin zanlıları yakalamak için çalışmaları sürerken, Oğan’ın cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

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