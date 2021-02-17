TÜİK'ten 'Benim Enflasyonum' uygulaması! Artık herkes kendi enflasyonu hesaplayabilecek

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) başkanlığına vekaleten atanan Ahmet Kürşad Dosdoğru, 'Benim Enflasyonum' adlı bir uygulama başlatılacağını, bununla vatandaşların 'kendi enflasyonunu' hesaplayabileceğini söyledi.

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TÜİK'in yeni başkanı Ahmet Kürşad Dosdoğru, TÜFE dışında Türkiye'ye özgü fiyat endeksi üretebileceklerini belirtti. Yeni endeksler söz konusu olabileceğini ifade eden Dosdoğru, yaşam maliyeti endeksi oluşturabileceklerini kaydetti.

Dünya'dan Alaattin Aktaş'a konuşan Dosdoğru, TÜFE kapsamında herkesin kendi enflasyonu ölçebileceği bir veri seti oluşturmak üzere hazırlık yapıldığını açıkladı.

Buna göre, dileyen kendi tüketimine ilişkin kalemlerden kolaylıkla kendi enflasyonunu hesaplayabilecek. Uygulamanın adı da 'Benim enflasyonum.'

Enflasyonun en çok eleştiri alan veri olduğunu bildiklerini belirten Dosdoğru, "İki danışma kurulu kurduk. Bu kurullar çalışmaya başladı. Biz uluslararası metodolojiye göre veri üretiyoruz. Kendi başımıza çıkıp bunu izah etsek, konuya yakın olanlar ve iyi niyetli yaklaşanlar ikna olacak, bir kesim belki kısmen ikna olacak, bazıları ise hiç olmayacak. O yüzden danışma kurulları kuralım istedik. Akademisyenlerden, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan danışma kurulları… En çok eleştiri konusu olan verinin enflasyon olduğunu tabii ki biliyoruz. Zaten bu konuda daha önce kendi bünyemizde bir çalışma yaptık. Yöntem araştırmalar dairemiz TÜFE’yi bağımsız bir gözle baştan aşağı inceledi. İyileştirilmesi gereken alanları belirledi. Benzer incelemeyi şimdi danışma kurulundan talep edeceğiz" dedi.

'Uygulamayı en kısa sürede başlayacak'

Uygulamayı en kısa sürede başlatmayı öngördüklerini söyleyen Dosdoğru, fiyat ve işgücü dışında zaman içinde başka alanlarda da danışma kurulları oluşturmayı düşündüklerini ve ilk aşamada bunların GSYH ve demografi alanlarında olabileceğini ifade etti.

Dosdoğru, vekaleten atanmıştı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun başkanlığına Muhammed Cahit Şirin’in yerine başkan yardımcılığı görevini yürüten Ahmet Kürşad Dosdoğru önceki gün vekaleten atanmıştı.