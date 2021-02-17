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Galatasaray'da Fatih Terim'in gençlik aşısı tuttu

Yeni ve gençlerden Mustafa ile Onyekuru tabelalarda pozitif etki yaparken Gedson-Kerem ikilisi hücuma zenginlik kattı. Çiçeği burnunda Aslanlar, tecrübeli teknik adamın elini fazlasıyla güçlendirdi.

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Ara transfer döneminde yaptığı takviyelerle kadrosunu güçlendiren Galatasaray, Kasımpaşa’yı da devirerek zirvedeki yerini korudu. Sarı kırmızılılar üst üste altıncı maçını kazanırken, dikkat çeken gelişme hem kadrodaki değişim hem oyundaki gelişimdi.

Teknik Direktör Fatih Terim, yaş olarak küçük olan gençlerden aldığı verimden oldukça memnun kaldı. Son haftalarda mecburi değişiklikler dışında rotasyon da yapan tecrübeli teknik adam takım içindeki rekabeti de olumlu anlamda geliştirdi. 

Eskiler unutuldu
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Cimbom’un as santrforu Radamel Falcao’nun yokluğunda formayı kapan Mustafa Muhammed üç lig maçının hepsinde rakip fileleri havalandırdı. Onyekuru ligde dört karşılaşmada süre alırken üç gol ve iki asistle yıldızlaşıp Babel’den sol kanadı devraldı. Beklentilerin büyük olduğu Gedson Fernandes de ağır zeminde süre süre aldığı Kasımpaşa karşısında kalitesini tam yansıtamasa da oyunu hızlandırdı. Sezon başında takıma dâhil olan Kerem Aktürkoğlu da yavaş yavaş takıma adapte oldu.

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