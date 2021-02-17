BIST 1.545
DOLAR 7,00
EURO 8,44
ALTIN 402,81
HABER /  GÜNCEL

Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu'nun kardeşi uyuşturucudan gözaltına alındı

TUNCELİ Belediye Başkanı Türkiye Komünist Partili (TKP) Fatih Mehmet Maçoğlu'nun kardeşi Soner Maçoğlu, Aydın'ın Didim ilçesinde 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı.

Abone ol

Didim Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, Didim Çamlık Mahallesinde bulunan evde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi alınması üzerine operasyon düzenlendi. Operasyonda evde bulunan Soner Maçoğlu ile U.A. yakalandı. Evde yapılan aramada, 4,71 gram metamfetamin, 25,48 gram sentetik kannobinoid, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu paketlemede kullanılan muhtelif malzemeler ele geçirildi.

'Uyuşturucu ticareti yapmak'tan gözaltına alındı

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun kardeşi olduğu öğrenilen Soner Maçoğlu, 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan gözaltına alındı. Hakkında 'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçundan işlem yapılan U.A. ise, 'güveni kötüye kullanma' suçundan aranması nedeniyle gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında 0,66 gram metamfetamin maddesi ile yakalanan B.A. ve A.B. de gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.

9 yılda 6 kez uyuşturucudan alınmış

Öte yandan Soner Maçoğlu'nun 2010-2019 yılları arasında 'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçundan şüpheli olarak 6 kez gözaltına alındığı öğrenildi.  

ÖNCEKİ HABERLER
Numan Kurtulmuş'tan PKK tepkisi: Onların arkasında nice devletler var
Kaldıraçlı ve İki Yönlü Piyasada Yatırım Fırsatlarını Keşfet, Deneyim Kazan.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi vefat eden Doğan Cüceloğlu için taziye ilanı verdi
Altın tepetaklak gidiyor! Gram altın 7 ayın en düşük seviyesinde uzmanlar ne diyor?
Radamel Falcao için gündemi sarsacak iddia
Vakalar düştü ama tedbiri elden bırakmamak lazım! Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Murat Gündüz uyardı
Toyota, Fukuşima'daki depremle birlikte üretimi durdurdu
Kuzey Kore Lider Kim Jong-un eşi 1 yıl sonra görüntülendi
Müge Anlı'daki Rahmi Özkan nereli eşi ve çocukları kimdir?
Edirne'de korkunç ölüm! Yaşlı kadın feci şekilde can verdi: Sesleri duydum
Yorumlar