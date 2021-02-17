Radamel Falcao için gündemi sarsacak iddia

Radamel Falcao’nun Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’e, “Bir daha sakatlanmak istemiyorum. Yüzde yüz hazır olmadan asla oynamayacağım” dediği belirtiliyor.

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Cim Bom'un yıldızı Radamel Falcao uzun süredir kayıplarda… 15 gündür takımla birlikte idmanlara çıkmasına rağmen teknik direktör Fatih Terim tarafından maç kadrosuna alınmıyor. 35 yaşındaki futbolcunun neden forma giymediği belirsizliğini korurken, çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

"Oynayabilir" raporu verildi

Kolombiyalı yıldıza sağlık kurulu tarafından "Oynayabilir" raporu verildiği belirtiliyor. Ancak 35 yaşındaki Falcao'nun sakatlanma korkusuyla forma giymek istemediği öne sürülüyor.

''Yüzde yüz hazır olmadan oynamayacağım"

Üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Falcao'nun psikolojisinin bozulduğu ve Terim'e, "Artık sakatlanmak istemiyorum. Yüzde yüz hazır olmadan oynamayacağım" dediği belirtiliyor.