Mesut Özil tezahürat yaptı taraftar mest oldu

Koronavirüs salgını nedeniyle Süper Lig'de karşılaşmalar seyircisiz oynandığı için henüz taraftarlarının önünde forma giyme şansı bulamayan Mesut Özil'in dün akşam sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma beğeni yağdı.

Yıldız futbolcu arabada seyahat ederken Fenerbahçe taraftarlarını ve tezahüratlarını izlediği bir videoyu Twitter'dan Fenerbahçe resmi hesabını etiketleyerek "Kadıköy'de muhteşem taraftarımızla buluşmak için şimdiden sabırsızlanıyorum..." notuyla paylaştı.

Kadıköy’de muhteşem @Fenerbahce taraftarımızla buluşmak için şimdiden sabırsızlanıyorum... 💛💙 // Can't wait to experience our great Fenerbahce Fans in our stadium... 💛💙 #YaFenerYa pic.twitter.com/pwIiQc97Mu