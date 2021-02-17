Mesut Özil tezahürat yaptı taraftar mest oldu

Fenerbahçeli Mesut Özil, sarı-lacivertli taraftarlarla buluşacağı gün için sabırsızlanıyor. Özil'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım taraftarlar tarafından büyük beğeniyle karşılandı.

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Koronavirüs salgını nedeniyle Süper Lig'de karşılaşmalar seyircisiz oynandığı için henüz taraftarlarının önünde forma giyme şansı bulamayan Mesut Özil'in dün akşam sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma beğeni yağdı.

Yıldız futbolcu arabada seyahat ederken Fenerbahçe taraftarlarını ve tezahüratlarını izlediği bir videoyu Twitter'dan Fenerbahçe resmi hesabını etiketleyerek "Kadıköy'de muhteşem taraftarımızla buluşmak için şimdiden sabırsızlanıyorum..." notuyla paylaştı.