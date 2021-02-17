Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı UEFA'ya konuştu!

Lille'de top koşturan Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı, Avrupa Ligi son 32 turunda oynayacakları Ajax maçı öncesinde UEFA'ya özel açıklamalarda bulundu.

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Avrupa Ligi son 32 turunda Fransız ekibi Lille ile Hollanda temsilcisi Ajax kozlarını paylaşacak. Zorlu müsabaka öncesinde Fransız takımı Lille'de forma giyen milli yıldızlar Yusuf Yazıcı ile Burak Yılmaz, UEFA'ya özel bir röportaj verdi.

Bu sezon attığı gollerle Avrupa'nın dev takımlarının dikkatini çeken Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz'ın Lille' geliş sürecini ve kariyerine nasıl etki ettiğini şu sözlerle ifade etti: "Burak Yılmaz ile zaten önceden Trabzonspor ve A Milli Takım'da beraber oynamıştık. Buraya transfer olduğunda önce inanamadım. Türkiye'den ayrılacağını düşünmezdim. Sanırım yeni bir şey denemek istedi. Ve beni daha fazla özlememek için geldi. Buraya gelmesi ve başarılı olması beni çok gururlandırıyor. Trabzonspor'da bana çok yardımcı olmuştu. Ondan hem saha içinde hem de saha dışında çok şey öğrendim. Birlikte Fransa'da oynayacağımızı hayal edemezdim."

"Mümkün olduğunda çok gol atmayı istiyorum"

Yeni sistemde kendini forvette bulduğunu belirten Yazıcı, "Öncelikle takım arkadaşlarıma teşekkür etmek isterim, onlar olmasa iyi bir performans sergileyemezdim. Normalde orta saha bölgesinde oynardım ama 4-4-2 sisteminde kendimi ikinci forvet olarak buldum. Teknik direktörümüzün benden istediklerini ve mümkün olduğunda çok gol atmayı istiyorum." şeklinde konuştu.

"Turu ilk maçta bitirmek istiyoruz"

Son olarak Ajax eşleşmesini yorumlayan milli yıldız, "Ajax ile geçen sezon Şampiyonlar Ligi grup aşamasında karşılaştık. Oldukça iyi oynadık ancak sonuç istediğimiz gibi olmadı. Avrupa Ligi'ndeki bu maçları rövanş olarak görüyoruz. Bu kez ilk maç çok önemli. Geçen sezon deplasmanda sorunlar yaşadık ama bu yıl daha iyiyiz. Turu ilk maçta bitirmek istiyoruz." dedi.

"Bir gün süperstar olacağını söylemiştim"

35 yaşında olmasına rağmen Fransa'yı sallamayı başaran Burak Yılmaz ise Yusuf'tan övgüyle bahsederken, "Yusuf Yazıcı'nın performansı beni şaşırtmadı. Zaten onunla Trabzonspor ile birlikte oynamıştık ve kendisine bir gün süperstar olacağını söylemiştim. Bunu yapabilmek için her şey ona bağlı. Çok iyi başladı ve onun için çok mutluyum. Yusuf, antrenmanlarda çok sıkı çalışıyor, futbol onun her şeyi. Aklından geçeni saha içine çok iyi yansıtıyor. Genç futbolcuları desteklemek çok önemli. Gol atamadığı veya iyi oynayamadığı maçlar da olacaktır. Bu durumlarda herkesin ona destek olması gerek." dedi.

"Yeni bir meydan okuma"

Lille'e transferini bir meydan okuma olarak tanımlayan Yılmaz, sözlerini şöyle bitirdi: "Benim için ise yeni bir meydan okuma, yeni bir tecrübe oldu. Kendimi zorlamayı seviyorum. Şu ana kadar her şey yolunda gitti, bundan dolayı çok gururluyum. Buradaki diğer Türk kardeşlerimiz Zeki Çelik ve Mustafa Kapı'yı da unutmamak lazım. Ülkemizi gururlandırıyoruz"