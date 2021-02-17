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Murat Kurşun eşi Asena Toprak kaç yaşında nereli Miss Turkey finalisti

Murat Kurşun kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında, Ceylan ile ne zaman evlendi ve karısı Asena Toprak kim soruları merak konusu oldu. Fantazi müziğin önemli isimlerinden olan Murat Kurşun aslen Mardinli. İşte Murat Kurşun'un bilinmeyenleri, eşi Asena Toprak ve oğlu Murat Can ve ilk karısı Ceylan'ın merak edilenleri.

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Murat Kurşun aslen Mardinli. 1974 doğumlu olan Murat Kurşun 43 yaşında. Murat Kurşun'un karısı Asena Toprak kimdir soruları merak konusu oldu. Mardin doğumlu olan Murat Kurşun'un Asena Toprak ile evliliğinden Murat Can adında bir oğlu var. Murat Kurşun ilk evliliğini şarkıcı Ceylan ile yapmış ve bu evlilik 1 yıl sürmüştü. Eski eşine bir organizasyonda herkesin içinde tokat atan Murat Kurşun çok konuşulmuştu.

7 sene boyunca profesyonel futbol oynayan Murat Kurşun'un biyografisi, karısı Asena Toprak ve Oğlu Murat Can'ın bilinmeyenleri burada.

Murat Kurşun kimdir: Usta müzisyen, sanatçı Murat Kurşun 7 yaşından bu yana müzik ile uğraşmaktadır. Darbuka, Bateri, Org ve Saz çalabilme kabiliyetine sahiptir. Bugüne kadar bir çok usta sese söz ve müzikleri ile destek vermiştir. Ceylan, Ayhan Aşan, Seda Sayan, Kibariye ve Cengiz Coşkun bu isimlerden sadece bir kaç tanesidir.

Müzik dışında kariyerinde 7 senelik bir profesyonel futbolcuk geçmişine sahiptir. Günümüzde ise söz, müzik ve yorumları ile müzik severlerin karşısında yer almaktadır. Bugüne kadar Seni Sevmek, Yaşanan Ne Varsa, Sen Olmasan, Sevenler Gece Ölür, Görürüm Seninle Onu, Ben Yanayım ve İllede Sen isimli 8 adet albüme imzasını atmıştır.

Asena Toprak kimdir: Şarkıcı Murat Kurşun'un eşi Asena Toprak  Miss Turkey 2015 finalistlerinden. İkili ilişkilerine klip setinde başlamış ve 2016 yılındaa evlilikle taçlandırmış. Çiftin Murat Can adından bir oğulları var.  

2015 yılında Elidor Miss Turkey 2015 yarışmasının finalistlerinden olan Asena Toprak ile bir klip çekiminde tanışan ünlü türkücü 2016 yılında evlenmiştir. Murat Kurşun ve Asena Toprak çiftinin bu evliliklerinden Murat Can adında bir oğulları vardır.

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