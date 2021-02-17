İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 70'i geçti! Araçlar yollarda kaldı

İSTANBUL'da sabah saatlerinden itibaren bastıran kar yağışının etkisiyle bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşanıyor. İBB yoğunluk haritasına göre trafik yüzde 70'i geçti.

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İstanbul'un bazı bölgelerinde artan kar yağışı iki gündür sakin olan trafiğin yoğunlaşmasına neden oldu.

İBB trafik uygulaması verilerine göre saat 09.30 itibarıyla kentte trafik yoğunluğu yüzde 70'i geçti.

Kağıthane'de yoğun kar bastırdı araçlar yolda kaldı

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle vatandaşlar araçlarıyla yolda kaldı. Sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı yerleri beyaza bürüdü. Kağıthane'de karla kaplanan yollar nedeniyle işe gitmek için yola çıkan birçok kişi araçlarıyla yolda kaldı. Bazıları patinaj çekerek gitmeye çalıştı.