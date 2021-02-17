BIST 1.541
DOLAR 7,03
EURO 8,49
ALTIN 404,58
HABER /  YOL DURUMU

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 70'i geçti! Araçlar yollarda kaldı

İSTANBUL'da sabah saatlerinden itibaren bastıran kar yağışının etkisiyle bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşanıyor. İBB yoğunluk haritasına göre trafik yüzde 70'i geçti.

Abone ol

İstanbul'un bazı bölgelerinde artan kar yağışı iki gündür sakin olan trafiğin yoğunlaşmasına neden oldu. 

İBB trafik uygulaması verilerine göre saat 09.30 itibarıyla kentte trafik yoğunluğu yüzde 70'i geçti.

Kağıthane'de yoğun kar bastırdı araçlar yolda kaldı

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle vatandaşlar araçlarıyla yolda kaldı. Sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı yerleri beyaza bürüdü. Kağıthane'de karla kaplanan yollar nedeniyle işe gitmek için yola çıkan birçok kişi araçlarıyla yolda kaldı. Bazıları patinaj çekerek gitmeye çalıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Optimar’ın ‘HDP’de kapatılsın mı’ anketinde çarpıcı sonuçlar! En yüksek hayır CHP'den
Kaldıraçlı ve İki Yönlü Piyasada Yatırım Fırsatlarını Keşfet, Deneyim Kazan.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Gündemde kritik konular var
Dolar ve altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Konunun uzmanları açıkladı
Kocası son defa görmek isteyince gerçek ortaya çıktı! Tabuttan bakın ne çıktı
50 bin yıl öncesine gidildi! Koronavirüse ışık tutacak araştırma
Hakkari'de'n acı haber Uzman Çavuş Selim Gündoğan şehit oldu
Halkbank davasında ABD mahkemesinden kritik karar! Türkiye'ye gönderdi
Trabzonspor'un kale lise öğrencisi Kağan Moradaoğlu'na emanet
Iğdır'da konuşmak için eve gitmişti! Öfkeli damat dehşet saçtı
Yorumlar