Doğan Cüceloğlu çocukları kaç tane eşi kimdir?

Yazdığı kitaplar ve söyleşileri ile birçok insanın yolunu aydınlatan Psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu hayatını kaybetti. 83 yaşındaki Doğan Cüceloğlu'nun hayatı da merak konusu oldu. 2 evlilik yapan Doğan Cüceloğlu'nun ilk eşi Emily olmuştur. Bu evlilikten 3 çocuğu olan Cüceloğlu ikinci evliliğini Yıldız Cüceloğlu ile yaptı.

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Doğan Cüceloğlu'nun zamansız ölümü başta ailesi olmak üzere, sanat, siyaset ve sevenlerini yasa boğdu. Yazdığı kitaplarla birçok kişinin hayatına dokunan, kılavuzluk yapan Psikolog Doğan Cüceloğlu 83 yaşında hayatını kaybetti. Kalp rahatsızlığı bulunan ve bir süre önce anjiyo olan Cüceloğlu'nun Beşiktaş'taki evinde düşerek hayatını kaybettiği açıklandı.

Duyanları keder içinde bırakan bu haberle birlikte ünlü yazarın hayatı da merak konusu oldu. Birçok vatandaş Doğan Cüceloğlu kimdir, aslen nereli, kiminle evli ve kaç çocuğu var sorularına yanıt aradı. İşte 'Mükemmel değil, iyi insan yetiştirmeyi hedefleyin' diyen Doğan Cüceloğlu'nun hayatına dair merak edilenler...

Öncelikle en çok merak edilen sorunun yanıtından başlayalım 83 yaşındaki Doğan Cüceloğlu aslen Mersin Silifkelidir. Yıldız Cüceloğlu ile evli olan ünlü psikolog yıllar önce, henüz ABD'de doktora öğrencisi iken Emily ile tanışmış ve arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşmüş.

Doğan Cüceloğlu kaç çocuğu var: Doğan Cüceloğlu, Amerika'da doktora öğrencisiyken, kendisi gibi doktora öğrencisi olan Emily ile tanıştı ve evlendi. On bir yıl süren evliliğinden üç çocuğu oldu: Ayşen, Elif ve Timur. Bu evliliğini noktalayan Doğan Cüceloğlu, ikinci evliliğini Yıldız Cüceloğlu ile yaptı.

Peki Doğan Cüceloğlu'nun ikinci eşi olan Yıldız Hacıevliyagil Cüceloğlu kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor ona bakalım...

Yıldız Hacıevliyagil Cüceloğlu, üç çocuklu bir ailenin ilk çocuğu olarak İzmir’de doğdu. Çift ve aile terapistliğinde uzman olan Yıldız Cüceloğlu eserler kaleme aldı. İşte, o isim hakkında merak edilenler

Yıldız Hacıevliyagil, Bilgi Üniversitesi Psikoloji ve Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Hacıevliyagil Cüceloğlu Galatasaray Üniversitesi’nde Felsefe alanında ve Özyeğin Üniversitesi’nde Çift Aile Terapisi alanında yüksek lisans yaptı.

Kasaplardan özür dilemişti: Sosyal medya hesabından yaptıkları 'Meslek seçimi' canlı yayınındaki konuşmalarında kasapların tepkisini çeken psikolog- yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu ve eşi Yıldız Hacıevliyagil Cüceloğlu, tüm kasaplardan ve ailelerinden özür diledi. Doğan Cüceloğlu, “Bilmeden gönül incittiğimiz kasaplardan ve ailelerinden özür diliyorum. Orhan Gencebay ne demiş, hatırlatmak istiyorum, hatasız kul olmaz" diyerek gönül almıştı.

Peki kimdir Doğan Cüceloğlu, kitapları neler: İletişim psikolojisi uzmanı Doğan Cüceloğlu, kırktan fazla bilimsel makalesi ve çok sayıdaki kişisel gelişim kitabı ile tanınıyor. Mersin'in Silifke ilçesinde 11 çocuklu bir ailenin 11. çocuğu olarak dünyaya gelmiş ve ortaokulu orada bitirmiştir.

Ankara ve Kırklareli'de liseyi bitirip İstanbul Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun Cüceloğlu, ABD'de Illinois Üniversitesi'nde Bilişsel Psikoloji doktorasını yapmıştır.

Türkiye'de Hacettepe Üniversitesi iӀe Boğaziçi Üniversitesi'nde çalışmış, Fulbright bursu ile Berkeley'deki Kaliforniya Üniversitesi'nde ziyaretçi öğretim üyesi olarak bir sene görev almıştır. 1980-1996 yılları arasında ABD'deki Fullerton şehrinde California Eyalet Üniversitesi'nde görev yapmıştır. 1996'dan bu yana Türkiye'de üniversite öğrencilerine, öğretmenlere, ana-babalara ve iş adamlarına yönelik seminerler, konferanslar ve atölye çalışmaları düzenlemektedir.

1990'dan bu yana kitaplarını Türkçe olarak yayınlamaya özen gösteren Cüceloğlu, Türk insanının düşünce, duygu ve davranışlarını bilimsel psikoloji kavramları içinde inceleyen kitaplar yazmaktaydı.