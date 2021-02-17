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HABER /  SAĞLIK

Japonya'da Kovid-19'a karşı aşılama başladı! Yan etki kaydı talep edilecek

 JAPONYA'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı sağlık çalışanlarına aşı uygulamaya başladı. Gelecek haftaya kadar 40 bin sağlık çalışana ilk doz vurulması planlanıyor

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Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı, Kovid-19 ile mücadele çerçevesinde, ülke geneli 100 sağlık kuruluşundaki çalışanlara yönelik aşı uygulamasının ilk kısmını başlattı.

Bu kapsamda gelecek haftaya dek 40 bin sağlık çalışana ilk doz, 3 hafta sonra ikinci dozun vurulması hedefleniyor.

Devlet Bakanı Hiroşi Yamamoto, konuya ilişkin düzenlediği basın toplantısında, uygulamalarının salgınla mücadelede büyük bir adım olduğunu söyledi.

Kamu yayıncısı NHK'ya göre bakanlık, aşının olası yan etkilerine karşı yaklaşık 20 bin kişiye tarama uygulayacak.

Yan etki kaydı

Buna göre, ikinci doz sonrasını kapsayacak şekilde aşı vurulanlardan 7 hafta süreyle günlük yan etki kaydı tutmaları talep edilecek.

Ülke geneli 3,7 milyon sağlık çalışanı mart ayı ortasında, 65 yaş üstü kişiler ise Nisan ayı başından itibaren aşılanmaya başlayacak.

Bakanlık, geçen hafta Pfizer'dan tedarik edilen aşıların yerel kullanım onayını hafta başında vermişti. 

Hükümet şimdiye kadar 157 milyon kişiye yetebilecek 310 milyon aşıyı Pfizer, AstraZeneca ve Moderna firmalarından sipariş etmişti.

Bu yılın ilk yarısında ülkenin 126 milyonluk nüfusu için aşı tedariği hedefleniyor.

Kyodo ajansı, Japonya'nın aşı programını en az 70 ülkeden daha geç başlattığını bildirdi.

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