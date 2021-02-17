Sokağa çıkma yasağı ile restoran ve kafe yasağı ne zaman bitecek? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Osman Müftüoğlu'nun sorusu üzerine koronavirüs önlemlerinin ne zaman gevşeyeceğini açıkladı. Müftüoğlu, "Sayın Bakanı 1-2 ay öncesine göre bir hayli rahatlamış buldum" dedi.

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Hürriyet başyazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile yaptığı görüşmeden flaş ayrıntılar verdi. Bakan Koca'ya "Önlemler ne zaman gevşer" diye soran Prof. Dr. Müftüoğlu, aşılar ve Bilim Kurulu'yla ilgili iddiaları da sordu. "Sayın Bakanı 1-2 ay öncesine göre bir hayli rahatlamış buldum" diyen Müftüoğlu'nun yazısından bazı başlıklar şöyle...

Bilim kurulu size destek mi köstek mi?

- Ben Bilim Kurulu oluşturma kararını daha ocak ayının sonlarında, depremin yaralarını sarmak için gittiğim Elazığ’da verdim. Döner dönmez de olabildiğince geniş katılımlı bir Bilim Kurulu oluşturup faaliyete geçirdim. Kurul, başından beri çalışmalarımıza yön verdi, yol gösterdi. Hocalarımızın kararlarını uyguladık, uygulamaya da devam edeceğiz. Ortak çalışmanın, özellikle pandemi gibi bir meselede bilimin desteğine dayanmanın önemine baştan beri inandım ve inanmaya devam ediyorum. Bizi yürekten destekleyen, yol gösteren hocalarımıza şükran borçluyuz.

Önlemler ne zaman gevşer?

"Haklıyız, hepimiz neredeyse 'önlem mağduru'yuz. Ama görünen o ki önlemlere daha bir süre daha katlanmak zorundayız" diyen Osman Müftüoğlu, Koca'nın cevabını şöyle yansıttı: “Önlemlerle ilgili kararları biz değil, Bilim Kurulumuz veriyor. Kurul vaka sayıları başta olmak üzere eldeki bütün rakamları değerlendirerek, ülke çapındaki bütün gelişmeleri dikkatle izleyip neticeye varıyor. Bu kararları tabii ki gerekli temasları yaparak Bakanlar Kurulu’nun ve Sayın Cumhurbaşkanımızın değerlendirmesine sunuyoruz. Netice orada alınıyor."

Oxford aşısını neden almıyoruz?

- Biz bu aşıyı da baştan beri dikkatle izledik. Güvenli ve değerli bulduk. Ne var ki üretici firma, aşının bizim de dahil olduğumuz bölge ülkelerine dağıtım hakkını Sputnik 5 aşısını üreten Rus firmasına vermiş. Biz Rus firmasıyla Sputnik 5 aşısı nedeniyle zaten temas halindeyiz. Bu aşıya da talip olduğumuzu söylediğimizde, ellerinde henüz Rusya’nın kullanımı için bile AstraZeneca aşısının bulunmadığını belirttiler. Kısacası bu ucuz, etkili ve güvenli aşıya henüz ulaşma şansımız yok ama her imkânı zorladığımızdan emin olabilirsiniz.

Çin aşısında son durum ne?

Dr. Fahrettin Koca, “SinoVac ile yaptığımız anlaşmaya göre nisan sonuna kadar 100 milyon doz aşı elimizde olacak” diyor ama arkasından da ekliyor: “Tabii ki üretimin aksamaması, her şeyin yolunda gitmesi en büyük dileğimiz.”

Pfizer/BioNTech aşısında son durum ne?

- Uğur kardeşime güveniyorum! Gösterdikleri başarı için de onları tekrar tekrar kutluyorum. Biliyorsunuz, bu aşı için de bizdeki Faz 3 çalışmaları tamamlandı. Toplamda 5 milyon doza yakın Pfizer/BioNTech aşısı için de üretici firmadan ve Dr. Uğur Şahin’den söz aldık, imzalarımızı da çoktan attık. Burada da en büyük sorun, aşı üretimindeki gecikmeler. Tıpkı SinoVac gibi, Pfizer/BioNTech aşısının üretiminde de ciddi aksamalar var.