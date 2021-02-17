Şanlıurfa'da yolcu otobüsü TIR'a arkadan çarptı: 3 ölü, 30 yaralı

ŞANLIURFA Birecik'te yolcu otobüsünün TIR'a arkadan çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti 30 kişi de yaralandı.

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Mehmet Cevat K. idaresindeki 06 AIM 10 plakalı Özel Diyarbakır'a ait yolcu otobüsü, Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu'nun 75. kilometresinde Yunus A'nın kullandığı 73 EA 424 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

3 ölü, 30 yaralı

Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen çok sayıda 112 Acil Servis ekibince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanıyor.