Şanlıurfa'da yolcu otobüsü TIR'a arkadan çarptı: 3 ölü, 30 yaralı

ŞANLIURFA Birecik'te yolcu otobüsünün TIR'a arkadan çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti 30 kişi de yaralandı.Abone ol
Mehmet Cevat K. idaresindeki 06 AIM 10 plakalı Özel Diyarbakır'a ait yolcu otobüsü, Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu'nun 75. kilometresinde Yunus A'nın kullandığı 73 EA 424 plakalı TIR'a arkadan çarptı.
3 ölü, 30 yaralı
Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen çok sayıda 112 Acil Servis ekibince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanıyor.
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