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HABER /  ÇALIŞMA HAYATI

Jandarma Genel Komutanlığı, 550 subay alacak! İşte detaylar

Jandarma Genel Komutanlığı, 550 muvazzaf ve sözleşmeli subay alacak. İlan Resmi Gazete'de yayınladı.

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Jandarma Genel Komutanlığı, 550 muvazzaf ve sözleşmeli subay alımı için ilana çıktı. Buna göre, subaylık sınavı için başvurular Jandarma Genel Komutanlığı'nın internet adresinden ya da e-Devlet üzerinden yapılacak.

KPSS ve ALES puanına göre yapılacak sıralamada, ilana çıkılan kadronun 10 katı kadar aday sınava çağrılacak.

Başvurusu kabul edilen adayların, sınav için 200 lira ücret yatırması gerekecek.

Son başvuru tarihi ise 28 Şubat olarak belirlendi.

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