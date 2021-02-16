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Bursa'da çaldığı lüks otomobili geri bırakan hırsız tutuklandı

İhlas Haber Ajansı

BURSA'da 10 Şubat günü çalınan 500 bin lira değerindeki lüks otomobili iki gün sonra geri bırakan F.T. (21), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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BURSA Mudanya yolu üzerindeki bir galeriden geçtiğimiz hafta sabaha karşı çalınan 500 bin lira değerindeki lüks otomobili iki gün sonra çaldığı yere geri bırakan şüpheli, Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda toplam 173 kamerayı incelenerek yakalandı.

Daha önceden hırsızlık suçundan birçok kaydı bulunan F.T. (21), mevcutlu olarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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