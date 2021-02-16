BIST 1.543
DOLAR 7,00
EURO 8,48
ALTIN 403,78
HABER /  GÜNCEL

Şırnak'ta terör operasyonunda 1 tutuklama

Şırnak'ta düzenlenen terör operasyonunda çok sayıda ateşli silah ve mühimmat ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

Abone ol

ŞIRNAK'ta çok sayıda silah ve el bombasının ele geçirildiği terör operasyonunda bir şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen istihbarı çalışma sonucunda "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan soruşturma dosyası bulunan şüpheli H.A'nın merkeze bağlı Çadırlı köyünde bulunan çadırlarında ve Yeniaslanbaşar köyünde bulunan konutunda terör örgütü PKK'ya ait silah ve malzeme bulunduğu bilgisi elde edildi.

Gerçekleştirilen operasyonda H.A. yakalandı. Söz konusu bölgede yapılan aramalarda, 9 tüfek ile tüfeğe ait 12 şarjör, 1034 fişek, 4 el bombası, gündüz görüş dürbünü, kamuflajlı hücum yeleği, leşker kıyafeti ve uyku tulumu ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından H.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

ÖNCEKİ HABERLER
Pınar Gültekin davasındaki tahliyeye çifte itiraz
Kaldıraçlı ve İki Yönlü Piyasada Yatırım Fırsatlarını Keşfet, Deneyim Kazan.
TBMM Başkanvekili Adan'dan HDP'ye tokat gibi sözler
İçişleri Bakanı Soylu'ya Gara'ya giden vekil soruldu
Eskişehir'de karı koca ve 4 yaşındaki çocukları evlerinde ölü bulundu
Şehidin babası oğlu için çabalarken HDP'lilerin cevabı ne oldu?
Bolu Belediyesi ayı heykeli yapmaktan vazgeçti
Galatasaray'dan Fenerbahçe derbisiyle ilgili suç duyurusu
21. yüzyılın en iyi ikinci hakemi Cüneyt Çakır seçildi
HDP'li Buldan'dan, Gara'da şehit edilen askere ilişkin açıklama
Yorumlar