Ankara Emniyet Müdürlüğünden, Selçuk Özdağ'ın iddialarına ilişkin açıklama

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'ın kendisine yönelik saldırıya ilişkin bazı görüntülerin tahkikat dosyasına konulmadığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

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Ankara Emniyet Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamada, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'ın düzenlediği basın toplantısında, kendisine yönelik saldırıya ilişkin bazı görüntülerin tahkikat dosyasına konulmadığını iddia ettiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Söz konusu iddia gerçek dışı olup bahsedilen görüntüler dahil, olaya ilişkin tüm bilgi, belge ve görüntüler tahkikat dosyasına eklenerek adli mercilere gönderilmiştir." denildi.