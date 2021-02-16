Trabzonspor'a koronavirüs darbesi! Takımda kaleci kalmadı

Zirve takibini galibiyet serisiyle sürdüren Trabzonspor, Başakşehir maçı öncesi koronavirüs depremini yaşıyor. Karadeniz ekibinde vaka sayısı 6'ya yükseldi. 3 kalecinin koronavirüse yakalanmasının ardından kritik maçta kaleyi koruyacak isim netleşmeye başladı.Abone ol
Son olarak Gaziantep'i 1-0 yenerek 6'da 6 yapan ve 'şampiyonluk yarışında ben de varım' diyen Trabzonspor'a, kalecilerden kötü haber geldi. Ligin 26. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak olan bordo-mavililerde; Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler ve Arda Akbulut'un koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.
Kaleye 18 yaşındaki Kağan geçecek
Ajansspor'un haberine göre; teknik direktör Abdullah Avcı'nın, eski takımına karşı kalede 18 yaşındaki Kağan Moradoğlu'na şans vereceği öğrenildi.
Vaka sayısı 6'ya çıktı
Diğer taraftan Trabzonspor'da 2 futbolcunun daha koronavirüs test sonucu pozitif çıktığı açıklandı. Böylece takımdaki toplam vaka sayısı 6 oldu.
En büyük silah cezalı
Ayrıca kırmızı kart cezalısı olan Nwakaeme de kritik karşılaşmada forma giyemeyecek.