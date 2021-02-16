Antalya'da günün kahramanı seçildi! Şoför, anne ve 3 çocuğunun canını kurtardı

ANTALYA'da şehir içi otobüslerde şoförlük yapan Emre Dirican, evde çıkan yangını sefer sırasında fark etti ve yangın tüpüyle müdahale etti. Kahraman şoför, duyarlı davranışıyla yangın sırasında evde olan anne ile 3 çocuğunun canını kurtardı.

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Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ulaşım A.Ş.’de şehir içi toplu ulaşım şoförü olan Emre Dirican, Gürsu-Varsak KC35A hattında 07 AAV 08 plakalı halk otobüsü ile sefer yaparken Altınova Mahallesi PTT Caddesi üzerindeki durakta yolcu indirdi. Bu sırada durak yakınındaki iki katlı bir evin ikinci kat girişindeki balkonundan dumanlar ve alevlerin yükseldiğini gördü.

Yangının çıkış nedeni

Halk otobüsünü park eden Dirican, otobüste bulunan yangın tüpünü kaptığı gibi eve koşarak, balkondaki yangına ilk müdahaleyi yaptı. Alevleri söndüren Emre Dirican, olası bir facianın önüne geçti. Yangının, soba kovasından balkona boşaltılan kül içindeki kor kalıntılarının, plastik sandalye ve masayı tutuşturmasından dolayı çıktığı tespit edildi.

Otobüs Şoförü Emre Dirican, durakta yolcu bıraktığı sırada dumanları gördüğünü ifade ederek, “İlk başta dumanları ikinci katta görünce mangal yakıyorlar sandım. Biraz daha dikkatli bakınca ateşlerin büyümeye başladığını gördüm. Otobüste bulunan yangın tüpünü alarak acilen yangının olduğu alana gittim ve söndürmeyi başardım” dedi.

"Beni görünce şaşırdılar"

Ayrıca yangına müdahale ettikten sonra evin kapısını çaldığını ve yangından ev sahibinin haberi olmadığın aktaran Dirican, “Ev sahibi dışarıya çıkınca şok oldu çünkü her yerde dumanlar vardı. Beni görünce şaşırdılar onlara biraz daha dikkatli olmalarını söyledim. Sağ olsun Antalya Ulaşım A.Ş. bize yangın eğitimi, ilk yardım eğitimi aldırdılar verdikleri eğitim bu gün bir faciayı önledi” diye konuştu.

"3 çocuğumla içerdeydik hiç farkına varamadık"

Ev sahibi kadın, “Sabah sobanın küllerini daha sonra çöpe atmak için balkona bırakmıştım. Hava biraz rüzgarlıydı ateşler balkondaki eşyalara sıçramış. 3 çocuğumla içerdeydik hiç farkına varamadık. Sağ olsun şoför arkadaşımız görmüş, ateşi söndürmüş. Kendisine çok çok teşekkür ederim” dedi.