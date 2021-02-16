Ordu'da yarın okullar tatil mi valilik açıklaması geldi

ORDU için meteorolojinin kar tahmini tuttu ve beklenen kar yağışı etkisini arttırdı. Ordu Valiliği'nden gelen son habere göre Ordu'da okullar bugün tatildi. Peki yarın yani 17 Şubat çarşamba günü okullar tatil mi? Resmi açıklama için gözler Ordu Valiliği'nde

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ORDU'da yarın okullar tatil mi sorusunun cevabı Valilikten geldi. TOrdu'nun bazı ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildiği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle Altınordu, Aybastı, Çamaş, Çaybaşı, Fatsa, Gölköy, Gürgentepe, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ünye ilçelerinde eğitim öğretime bugün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, Çatalpınar ilçesinde ise yüz yüze eğitime bugün ve yarın ara verildiği kaydedildi.