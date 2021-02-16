Cimer'e PKK operasyonlarına gönüllü katılmak için başvuru yağdı Fahrettin Altun paylaştı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Gara katliamı sonrası terör örgütü PKK'ya karşı operasyonlarda gönüllü görev almak isteyenlerin Cimer'e başvuru dilekçelerini sosyal medya hesabında paylaştı.

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Terör örgütü PKK'nın alıkoyduğu 13 Türk vatandaşını şehit etmesi tüm yurtta infial uyandırdı. Eli kanlı örgüte tepkiler çığ gibi büyüyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, PKK'ya yönelik öfke selinin örneklerini Twitter sayfasında paylaştı. Altun, "Kahraman ordumuz Gara’yı teröristlere mezar ederken necip milletimiz de dualarıyla Mehmetçiğimizin yanında. Binlerce destek ve dua mesajlarının sadece birkaç tanesi bunlar. Böyle bir milletin bir ferdi olduğumuz için ne kadar hamdetsek azdır." ifadelerine yer verdi.

PKK'ya karşı yüütülen operasyonlarda gönüllü görev almak isteyen kamu çalışanlarının Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) yaptıkları başvuru dilekçelerini paylaştı.