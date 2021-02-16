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Almanya’da hızlı Covid-19 testleri ücretsiz yapılacak! 15-30 dakika arasında sonuç alınıyor

İhlas Haber Ajansı

ALMANYA'da 1 Mart'tan itibaren hızlı yeni tip korona virüs (Covid-19) testleri ücretsiz yapılmaya başlanacak. Hızlı testlerin tıp merkezlerinde, diş hekimliği muayenehanelerinde ve eczanelerde yapılmasının mümkün olabileceği bildirildi.

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Almanya Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn yaptığı açıklamada, korona virüsle mücadele kapsamında ulusal test stratejisinin genişletileceğini ve hızlı antijen testleriyle salgına karşı daha başarılı mücadele verileceğini ifade etti.

Hızlı testlerin yalnızca test merkezlerinde değil, aynı zamanda tıp merkezlerinde, diş hekimliği muayenehanelerinde ve eczanelerde yapılmasının mümkün olabileceğini kaydeden Spahn, 1 Mart'tan itibaren test ücretlerinin federal hükümet tarafından karşılanacağını belirtti.

Antijen testlerinin 15 ila 30 dakika arasında sonuç verdiği belirtiliyor.

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