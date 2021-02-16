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Rusya'dan terörle mücadelede Türkiye'yle dayanışma mesajı

RUSYA'nın Ankara Büyükelçiliği, Gara bölgesinde 13 Türk vatandaşının şehit edilmesine ilişkin dayanışma mesajı yayımladı. Paylaşımda, "Terörle mücadelede Türkiye ile dayanışma içindeyiz. Türk halkının acısını paylaşmaktayız" ifadelerine yer verildi.

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Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, 2015 ve 2016 yıllarında PKK tarafından kaçırılarak yaklaşık 6 yıl Irak'ın kuzeyinde ve değişik bölgelerinde gezdirilen, en son Gara'da 'sözde cezaevinde' tutulurken öldürülen 13 Türk vatandaşıyla ilgili taziye mesajı yayımladı.

"Türk halkının acısını paylaşmaktayız"

Büyükelçiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada şöyle denidli: Terörle mücadelede Türkiye ile dayanışma içindeyiz. Türk halkının acısını paylaşmaktayız. Şehit edilenlerin ailelerine ve yakınlarına en derin taziyelerimizi sunarız.

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