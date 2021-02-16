İran Erbil'deki roket saldırısıyla ilgili suçlamaları reddetti

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Irak'ın Erbil kentini hedef alan roket saldırılarının İran ile bağlantılandırılmasına tepki gösterdi ve saldırıyı "şüpheli" olarak nitelendirdi.

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Hatibzade, Dışişleri Bakanlığı sitesinde yayımlanan açıklamasında, Irak'ın güvenliğini ve istikrarını bölge için "kilit önemde" gördüklerini ifade etti.

Irak'ın düzenini ve huzurunu bozacak her türlü adıma karşı olduklarını vurgulayan Hatibzade, "(Erbil'e yönelik) Saldırının İran'la bağlantılandırılmasıyla ilgili şüpheli çabaları kınıyor ve bu yöndeki iddiaları reddediyoruz." ifadelerini kullandı.

Roket saldırılarını "şüpheli" olarak nitelendiren Hatibzade, Irak hükümetinden olayın araştırılması ve faillerin yakalanması için gerekli adımları atmasını istedi.

Erbil'e yönelik roket saldırısı

ABD'li güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, dün gece ABD askerlerinin konuşlu olduğu Erbil Uluslararası Havalimanı ve kente toplam 14 roketle saldırı düzenlenmişti.

Saldırıda, 1 sözleşmeli personel hayatını kaybetmiş, 3 sivil, 5 sözleşmeli personel ve 1 ABD askeri olmak üzere 9 kişi yaralanmıştı.

Saldırıyı Irak'taki eylemlerde daha önce ismi duyulmayan "Saraya Evliya ed-Dam" adlı bir grup üstlendiğini duyurmuştu.

Olayın ardından bölgesel ve uluslararası bazı basın organlarında saldırının arkasında İran ve ona yakın grupların olduğuna dair iddialar ortaya atılmıştı.

Erbil'deki ABD hedeflerine 30 Eylül 2020'de de Musul'daki Haşdi Şabi milislerinin kontrolündeki bölgelerden 6 roket ile saldırı düzenlenmişti.