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Gaziantep'te muhtar kuzenden taksi durağı önünde kanlı infaz!

Demirören Haber Ajansı

GAZİANTEP'te muhtar olduğu iddia edilen Yusuf Y., husumetli olduğu amcasının oğlu Kemal Y.'yi (54), taksi durağında vurarak öldürdü.

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Olay, Şahinbey ilçesi Akkent Mahallesi'nde Akkent Taksi Durağı önünde meydana geldi. İddiaya göre, taksi durağında şoför olarak çalışan Kemal Y., mahalle muhtarı olduğu iddia edilen kuzeni Yusuf Y. tarafından iş yerine bırakıldı. Kemal Y., araçtan indikten sonra aralarında husumet olduğu iddia edilen kuzeni Yusuf Y.'nin silahlı saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerine 3 kurşun isabet eden Kemal Y. ağır yaralanırken, kuzeni ise araçla olay yerinden kaçtı.

Olay yerinde dakikalarca kalp masajı yapıldı
Çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Kemal Y.'ye dakikalarca kalp masajı yaptı. Yapılan kalp masajının ardından tekrar hayata döndürülen Kemal Y. özel bir hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. Ancak Kemal Y. tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Muhtar olduğu iddia edilen zanlı yakalandı
Olayın ardından bölgeye gelen polis ekipleri ise çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Kuzenini vurarak olay yerinden kaçan ve Nizip ilçesi Kızılin Mahallesi Muhtarı olduğu iddia edilen Yusuf Y., polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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