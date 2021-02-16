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Michael Jordan’dan sağlık sektörüne 10 milyon dolar bağış

Demirören Haber Ajansı

NBA Onur Listesi üyesi ve efsane basketbolcu Michael Jordan, büyüdüğü Kuzey Carolina'da iki tıbbi klinik daha açmak için 10 milyon dolar bağışta bulundu.

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Bağışı alan Novant Health kurumu, Michael Jordan tarafından yapılan bağışın ikinci olduğunu ve bu yeni bağışın “Daha kırsal kesimdeki topluluklara, sağlık sigortası olmayan kişilere çok ihtiyaç duyulan hizmetleri sunması” için iki sağlık kliniği açılması için yapıldığını belirtti.

Jordan ise yaptığı açıklamada, "Memleketimdeki kritik tıbbi hizmetlere daha iyi erişim sağlamak ve Aile Kliniği modelini genişletmek için Novant Health ile bir kez daha ortak olmaktan gurur duyduğunu" söyledi. Jordan, “Nerede yaşarsa yaşasın veya sigortası olsun ya da olmasın herkesin kaliteli sağlık hizmetlerine erişimi olmalıdır. Wilmington kalbimde özel bir yere sahip ve hayatım boyunca beni destekleyen topluma yardımcı olmak gerçekten sevindirici ” ifadelerini kullandı. Jordan’ın bağış yaptığı iki yeni kliniğin 2022’de hizmete girmesi bekleniyor.

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