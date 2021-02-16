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Kocaeli'de eve gelen sevgilisine kurşun yağdırdı! Bakın kendini nasıl savundu

Demirören Haber Ajansı

KOCAELİ'de kendisinden ayrılmak isteyen ve eşyalarını almaya gelen sevgilisini öldüren Halim E.'nin savunması pes dedirtti.

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Olay, dün akşam saatlerinde Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Şehitler Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerindeki toplu konutlarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hacer Çetin (36), 4 yıldır birlikte yaşadığı ve ayrılmak istediği Halim E. ile yaşadıkları eve geldi. Sakarya’dan ablası ve yakınlarını alarak Gölcük’teki eve eşyalarını almaya gelen Hacer Çetin ile Halim E. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Halim E., 4-5 el ateş ederek Hacer Çetin’i öldürdü.

Halim E., daha sonra Hacer Çetin’in cesedi ile kendisini eve kilitledi. Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, yaklaşık bir buçuk saat süren çalışmalar sonrasında Hali E.’yi teslim olması için ikna etmeyi başardı. Silahı ile birlikte polis ekiplerine teslim olan şahıs gözaltına alındı.


“Namus meselesi”
Hacer Çetin’in cenazesi otopsi incelemesi için morga kaldırılırken, gözaltına alınan Halil E. Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Şahıs tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Basın mensuplarının “Neden öldürdünüz” sorusuna cevap veren şahıs, “Namus meselesi” dedi.

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