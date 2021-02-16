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Fenerbahçe'ye Pelkas müjdesi! Geri dönüyor

Fenerbahçe'de sakatlığı geçen Yunan oyuncu Pelkas, Göztepe maçında formasına kavuşacak.

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Fenerbahçe'ye Dimitris Pelkas'tan müjdeli haber. Sakatlığını tamamen atlatan 27 yaşındaki futbolcu, iznin ardından çalışmalara başlayacak. Trtspor'un haberine göre; Pelkas, hafta boyunca takımla antrenmanlara çıkacak ve Pazar günü oynanacak Göztepe maçının kadrosunda yer alacak.

Ara transfer döneminde kadroya dahil olan ve henüz forma giyemeyen İrfan Can Kahveci'nin ise tedavisi sürüyor.

İrfan Can'ın durumu Cuma netleşecek!
Göztepe karşılaşmasında oynaması zor gözüken İrfan Can'ın durumuna Cuma günü bir kez daha bakılacak. Sağlık heyeti, sahada koşu çalışmalarına devam eden milli futbolcuyu 27'nci haftada oynanacak Trabzonspor deplasmanına hazırlamaya çalışıyor.

Gustavo 1 hafta daha yok
Atakaş Hatayspor maçında sakatlanan Gustavo da en az 1 hafta daha takımdan ayrı kalacak. Brezilyalı oyuncunun da Trabzonspor maçına hazır hale getirilmesi hedefleniyor. Ameliyat olan Diego Perotti ise sezonu kapatmıştı.

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