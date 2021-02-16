Garanti BBVAkaçta açılıyor banka çalışma saatleri yeni düzenleme

Bankada işi olan vatandaşlar banka çalışma saatlerini araştırıyor. 2021 yılının başlaması ile birlikte bankalar yavaş yavaş eski çalışma saatlerinde dönmeye başladı. Peki Garanti BBVA çalışma saatleri nedir, kaçta açılıyor ne zaman kapanıyor?

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Bankaların öğle arası saatleri araştırılıyor. Bankada işi olan vatandaşlar banka açılış ve kapanış saatlerini merak ediyor. Korona virüs salgını sebebiyle özel bankalar ve kamu bankaları teması azaltmak adına mesai saatlerini azaltmıştı. Ocak ayından beri pek çok banka eski çalışma saatlerine dönmeye başladı. Peki, Bankalar saat kaçta kapanıyor, hafta içi kaça kadar açık? İşte 2021 Banka çalışma saatleri ve öğle arası saatleri

Pek çok banka, yeni çalışma saatlerini müşterilerine duyurdu. Garanti BBVA tarafından yapılan açıklama şöyle:

Garanti BBVA tarafından yapılan açıklama şöyle:

Garanti BankasI'nın müşterine yaptığı açıklamada 11 Ocak 2021 Pazartesi itibarıyla normal saatleri olan 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 arasında hizmet vermeye devam edileceği söylendi.

EFT saatleri değişti mi:

FAST sistemi ile havale ve EFT arasındaki fark ortadan kalkıyor. EFT'de saat 17.00 sınırı ortadan kalkacak ve vatandaşlar 7/24 para transferi yapabilecek.

FAST sisteminin 18 Aralık 2020 tarihinden itibaren pilot uygulama olarak hizmete alınması ve kademeli bir şekilde kullanıma açılması planlanıyor.

EFT saatleri kalktı mı:

EFT saatleri henüz7/24sisteme geçmedi.

Akbank EFT saati: Hesabınızdan başka bir banka hesabına para göndermek için EFT işlemini Şubelerimizden 16:30'a kadar, Akbank İntenet kanalından saat 17.15'e kadar gerçekleştirmeniz mümkün.

Garanti Bankası EFT saati: 08:00-17:15

Türkiye İş Bakası EFT saati: Bireysel müşterilerce 08.30-17.00 Ticari müşterilerce tekli EFT işlemlerinde 08.30-17.00, çoklu para aktarma ile EFT işlemlerinde 08.30-16.30. Yarım günlerde 08.30-11.45 saatleri arasında yapılabilmektedir.

Vakıfbank EFT saati: EFT işlemlerinizi 17:15'e kadar gerçekleştirebilirsiniz. EFT işlemleri için Şubeye gitmenize gerek yok. İsterseniz Düzenli EFT Talimatı verebilirsiniz.