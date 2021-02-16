İSKİ açıkladı! İstanbul'da baraj doluluk oranlarında son durum

İSTANBUL'da günlerdir devam kar yağışı barajlardaki su seviyesini artmaya devam ediyor. İSKİ'den yapılan açıklamada barajlarda su seviyesinin yüzde 47.82'ye yükseldiği belirtildi.

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İSKİ barajlardaki doluluk oranlarını açıkladı. İstanbul'da cuma gününden beri devam eden kar yağışı barajlardaki su seviyesini artmasına neden oldu.

İSKİ'den yapılan son açıklamaya göre baraj doluluk oranları yüzde 47.82'ye çıktı.

Yağan karların da erimesiyle birlikte ilerleyen günlerde barajlardaki su seviyesinin daha da yükselmesi bekleniyor.