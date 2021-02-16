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Tuzla'da ulaşıma kar engeli! Çok sayıda araç yolda kaldı

TUZLA Aydınlı'da yoğun kar yağışı nedeniyle çok sayıda araç yolda kaldı. Bazı sürücüler araçlarını yol kenarına park ederken bazıları ise patinaj çekerek ilerlemeye çalıştı.

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İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor. Tuzla Aydınlı Mahallesi Aydınlı Yolu Caddesi'nde çok sayıda araç buzlanan yolda kaldı. Bazı sürücüler araçlarını yol kenarına park ederken bazıları ise patinaj çekerek ilerlemeye çalıştı.

Yolda kalanların bazıları ise araçlarına zincir taktı. Yol, bir saat süre çalışmaların ardından trafiğe açıldı.

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