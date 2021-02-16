Fahrettin Koca'dan 'aşı' çağrısı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, sırası gelen kişilerin koronavirüsle mücadele kapsamında aşı yaptırması yönünde çağrıda bulundu.Abone ol
Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın başkanlığında saat 17.00’de video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.
Bakan Koca, toplantı öncesi aşı çağrısında bulunurken Twitter hesabından şu ifadeleri kullandı; "Aylardır yaşadığımız korku, sonunda bir iğne ucu kadar küçülecek. Sıramız gelmişse aşımızı yaptıralım."
Aylardır yaşadığımız korku, sonunda bir iğne ucu kadar küçülecek. Sıramız gelmişse aşımızı yaptıralım.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 16, 2021