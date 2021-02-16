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İstanbul'da 2 kadını ormana götüren 4 kişi kabusu yaşattı! Tecavüz edip kameraya aldılar

İSTANBUL'da 2 genç kadını, 4 arkadaş ormanlık alana götürerek tecavüz etti. Bu anları kamerayla çeken 4 şüphelinin 22 yıla kadar hapsi isteniyor.

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Sarıyer'de olay günü A.G, B.T, O.T. ve Z.N. isimli 4 şahıs, N.M. ve R.A. isimli 2 genç kadını arabayla ormanlık bir alana götürdü. Genç kadınları zorla arabadan indirerek ormanın iç kısımlarına doğru götüren 4 şüpheli şahıs, genç kadınları taciz etmeye başladı. Şüphelilerden 23 yaşındaki O.T. isimli genç, cebinden bıçak çıkararak genç kadınları tehdit ederek N.M. isimli genç kadına cinsel saldırıda bulundu.

Şüpheli O.T.'nin cebinden bıçak çıkarmasıyla korku dolu anlar yaşayan N.M. isimli genç kadın, cinsel saldırıya maruz kaldı. Mağdur N.M.'nin arkadaşı olan R.A. isimli genç kadınsa diğer şüpheliler tarafından kontrol edildiği için arkadaşına yardım edemedi. Bıçakla tehdit edildikleri için kendini savunamayan genç kadınlar, 4 şüpheli şahsın cinsel saldırısına uğradı.

2 genç kadın şikayetçi oldu
Bu esnada 24 yaşındaki Z.N. isimli şüpheli şahıs, elindeki cep telefonuyla korkunç anları kayıt altına almaya başladı. Bu anları cep telefonuyla videoya çeken şüpheli şahıs ve arkadaşları 2 genç kadına korku dolu anlar yaşattı. Yaşanılan bu olay sonrası genç kadınların şikayetçi olması sonrası 4 şüpheli şahıs hakkında soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 şüpheli şahıs hakkında 'Nitelikli cinsel saldırı' ve 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlarından 22 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4 şüpheli şahsın yargılanmasına başlanacak.

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