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Sakarya'da 2 otobüs ve TIR birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var

Demirören Haber Ajansı

SAKARYA’nın Sapanca ilçesinde kar yağışı nedeniyle 2 otobüs ile 1 TIR'ın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

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Kaza sabaha karşı TEM Otoyolu İstanbul istikameti Kırkpınar mevkiinde meydana geldi. Bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle meydana gelen kazada Ata Çebi idaresindeki 36 AY 110 plakalı otobüs, Abdullah Bektaş idaresindeki 81 ZB 571 plakalı TIR ve 01 CNB 52 plakalı otobüs çarpıştı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve trafik ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri araçlarda sıkışan yaralıları kurtardı. Yaralanan 6 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastanelere kaldırıldı. Ulaşım aksarken araçların yoldan kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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