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İzmir'de yeni doğan kuzu herkesi şaşırttı! Bakın ne dedi

İZMİR'de yeni doğan ikiz kuzulardan birisinin "anne" diye seslenmesi kentte şaşkınlığa neden oldu.

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Torbalı ilçesine bağlı Dağkızılca Mahallesi'nde bir koyun, ikiz kuzu dünyaya getirdi. Bu sırada koyunun sahibi Rıfat Cansever (27) de, hava şartlarının soğuk olmasından dolayı kuzuları evine sobanın yanına aldı.

Cansever ve ailesi, bir müddet sonrada kuzulardan bir tanesinin "anne" diye seslendiğini fark etti. Şaşkına dönen Cansever ve ailesi, emin olmak için kuzunun annesini aradığı anları kamera ile kayıt altına aldı. Görüntüler, sosyal medyada da yoğun ilgi gördü.

Koyunun sahibi Rıfat Cansever, hala şaşkın olduğunu ifade ederek, "Hava şartları çok soğuk olduğu için kuzularımızı sobanın yanına aldık. Sobanın yanında bir süre sonra 'anne' dediğini duyduk kuzumuzun. Şaşkınlık içerisindeyiz. Videoya çektik o anları. Videolarda da çok net bir şekilde 'anne' dediği anlaşılıyor. Şansımıza yaradanında bir hikmeti açıkçası" dedi.

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