Türk Tabipler Birliği'nden Gara şehitleri için taziye mesajı ancak yine PKK'nın adı geçmedi

Terör örgütü PKK tarafından 13 vatandaşın şehit edilmesinin ardından sosyal medyada da birçok kurum terör örgütü PKK’yı lanetleyen açıklamalar yaparak başsağlığı mesajları yayınladı. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi ise sosyal medya hesabından “Acılarını paylaşıyoruz” diyerek bir mesaj yayınladı. Ancak Türk Tabipleri Birliği’nin açıklamasında ne terör örgütü PKK ifadesi kullanıldı, ne de terör lanetlendi.

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Pençe Kartal-2 Harekat bölgesi olan Gara'da terör örgütü PKK tarafından 13 vatandaş şehit edilmişti. Sosyal medyada da birçok kurum terör örgütünü lanetleyen açıklamalar yaparak baş sağlığı mesajları yayınladı. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi olaydan bir gün sonra sosyal medya hesabından tepki çeken bir açıklama yayınladı.

Ne terör ne PKK kelimesi kullanıldı

TTB sosyal medya hesabından "Acılarını paylaşıyoruz" diyerek şunları söyledi: "Gare'de yaşamını yitirenlerin kederli ailelerine başsağlığı ve sabırlar diliyor, acılarını paylaşıyor ve 13 yurttaşımızın sağ salim kurtarılamaması nedeniyle de çok üzgün olduğumuzu belirtiyoruz. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi"

TTB'nin bu paylaşımı sonrasında doktorlar tarafından Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi adına yapılan açıklamaya ardı ardına tepki mesajları atıldı. Hatta kimi şehirlerin Tabipler Birliği Odaları Başkanları da tepki gösterdi.