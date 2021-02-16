Gökhan Gönül sezon sonunda futbolu bırakıyor

Sezon başında 4 yıllık aranın ardından Beşiktaş'tan ayrılıp Fenerbahçe'ye geri dönen Gökhan Gönül'ün kariyeri ile ilgili kritik bir karar almanın eşiğinde olduğu öğrenildi.

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Fenerbahçe'ye geri döndükten sonra bu sezon lige iyi bir başlangıç yapan Gökhan Gönül, yaşadığı sakatlığın ardından bir süre formasından uzak kalmış ve sağ bekteki yerini Nazım Sangare'ye kaptırmıştı. Sakatlığını atlattıktan sonra kupadaki Başakşehir maçında forma giyen ligde ise henüz süre alamayan 36 yaşındaki Gökhan Gönül'ün sezon sonu için aktif futbolculuk kariyerini sonlandırma kararı alabileceği ve bu konuda yakın çevresi ile fikir alışverişinde bulunduğu öğrenildi.

Antrenör ya da idari personel

Takvim'de yer alan habere göre Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan ve mukavelesinde 1 yıllık opsiyon bulunan Gökhan Gönül'ün futbolculuk hayatını sonlandırması halinde kariyerine Sarı-Lacivertli kulüpte antrenör ya da idari personel olarak devam etmek istediği konuşuluyor.

2 gol atıp 1 asist yaptı

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de 10 maça çıkan tecrübeli futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol atıp 1 asist yaptı. Gökhan Gönül, Türkiye Kupası'nda da 1 maçta görev alırken gol ve asist katkısında bulunamadı.