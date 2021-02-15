Altın resmen çöktü! Teknik uzman Tunç Şatıroğlu nedenini açıkladı

Altın fiyatları, dolarla birlikte sert düşüşüne devam etti. Gram altın 406 TL seviyesine geriledi. Piyasa teknik analisti Tunç Şatıroğlu, ons altının 1800 dolar seviyelerine çekilebileceğini belirtti. Şatıroğlu, altındaki bu düşüşü makro dinamiklere bağladı.

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Güvenli liman diye akıllara kazınan altının artık bambaşka bir hikayesi var. Bir dönem dolarla birlikte uçup giden altın, 3 ay gibi bir sürede gramında 140 liraya yakın bir değer kaybetti. Altının düşüşü haftanın ilk işlem gününde de devam etti. Gram altın 406 liraya düştü. Ons altın ise 1817 dolardan işlem görüyor. Altın ve gümüş fiyatlarındaki düşüşü teknik analiz uzmanı Tunç Şatıroğlu, kişisel twitter hesabında değerlendirdi.

Altının düşme nedeni

Altın fiyatlarındaki düşüş altının ons fiyatlarında da hissedildi. Altının ons fiyatı yeni haftada 1817 dolardan işlem görüyor. Altında yaşanan düşüşe değinen teknik analiz uzmanı Tunç Şatıroğlu, şunları söyledi;

"Altın ABD 10 yıllık faizlerindeki anormal artışla tekrar düşüşe geçti. 1800'e kadar geri çekilme devam edebilir. Başkan Trump davadan beraat etti ve görevden alınmadı. Senato artık teşvik paketini konuşabilir ama bugün ABD tatil. Bu hafta konuşup haftaya çıkartabilirler."

Gümüş fiyatları yükseldi

Altın fiyatlarındaki kademeli düşüşten etkilenmeyen gram gümüş yükselişini sürdürüyor. Gümüşün gram fiyatı 6 lira 18 kuruştan satılıyor. Gümüşün ons fiyatı ise 27 dolar seviyesinde izliyor. Gümüş fiyatlarıyla ilgili twitter hesabından yorumlarda bulunan teknik analiz uzmanı Tunç Şatıroğlu," Gümüş altındaki hafif satıcılı seyre rağmen 27,44 desteği üzerinde tutunmaya çalışıyor ve yükselişini sürdürüyor. Teşvik paketiyle altın yükseliş trendine gerdi döndüğünde gümüş 29 direncine çabuk gelip orayı da geçebilir." ifadelerini kullanıldı.