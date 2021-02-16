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Kocaeli'de korku ve şokla tir tir titredi! Babaannesi bile sakinleştiremedi

KOCAELİ'de otomobiliyle başka bir otomobille çarpan 18 yaşındaki Ahmet B. babasının korkusu ve kazanın şokuyla tir tir titredi.

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Olay, Derince ilçesi Fatih Sultan Mahallesi Ertuğrul Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet B. (18) yönetimindeki 34 CDR 359 plakalı Ford marka otomobil, 41 DR 831 plakalı Ford marka otomobil ile çarpıştı. Kazada yaralanan Ahmet B.’yi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazanın şokuyla ve babasının da korkusuyla titreyerek ağlamaya başlayan Ahmet B., olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınarak ilk müdahalesi yapıldı. Ambulansa alınırken babaannesinin bir türlü sakinleştiremediği genç, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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