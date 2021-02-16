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Bayern Münih'e Arminia Bielefeld şoku

Almanya Ligi'nde Bayern Münih, küme düşme hattındaki Arminia Bielefeld karşısında 1 puana razı oldu: 3-3.

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Yoğun kar yağışı altında başlayan maçın 9. dakikasında Michel Vlap konuk Arminia Bielefeld'i 1-0 öne geçirdi. Vlap, 37'de bir kez daha sahneye çıkarken; ilk yarının skorunu ilan etti, 0-2. Robert Lewandowski, 48'de Bayern adına farkı 1'e indirdi. Ancak bir dakika sonra Christian Gebauer, Arminia Bielefeld'in 3. golünü kaydetti.

58. dakikada Tolissco, Bayern'i yeniden ümitlendirdi: 2-3. 70.'de Alphonso Davies'in golü geldi ve Bayern Münih skoru 3-3 yaptı. Bu gol Bayern'in bu sezonki 61. golü oldu. Alman devi, 21. hafta itibariyle Hamburg'un 1981-82'deki en çok gol atma rekorunu egale etti. Bayern, 2-0 geri düştüğü maçta 3-3'lük eşitliği yakalasa da kalan dakikalarda başka gol almadı ve iki taraf da birer puana razı oldu. 

5 maçlık galibiyet serisi sona eren Bayern Münih, bu sonucun ardından puanını 49'a Arminia Bielefeld ise 18'e çıkardı.

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