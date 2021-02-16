Ve hafta sonu yasağı masada! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesini topluyor. Mart ayı başından itibaren kısıtlamaların kademe kademe kaldırılması planlanıyor. Aylar sonra hafta sonu sokağa çıkma yasağı da masada...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Çarşamba günü bir araya gelmesi beklenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde kafe ve restoranların yanı sıra kritik hafta sonu yasağıyla ilgili formüller geliştirecek. Peki kabine toplantısında gündemde neler var? Yeni tedbirler gelecek mi?

Yeni mutant virüslerin vaka sayılarını hızla arttırması gibi olağanüstü bir neden olmaması halinde mart ayı ile birlikte kısıtlamaların yavaş yavaş esnetilmesi, yeni normale doğru bir geçiş planlanıyor. Bilim Kurulu'nun çalışmaları doğrultusunda yarın yapılacak kabine toplantısında ele alınması beklenen kısıtlamaların kaldırılması formülleri şöyle:

Kafe ve restoranlar için 30-45-50 kuralı

Uzun süredir kapalı olan kafe ve restoranların mart ortasından itibaren belli kurallarla açılması planlanıyor. Ancak buralar maskelerin indiği ve bulaşın en fazla arttığı yerler olduğu için zamanlamanın iyi yapılması, kuralların da sert ve net konulması bekleniyor. Planlanan düzenlemede 30-45-50 düzenlemesi öne çıkıyor.

Bu kapsamda, kafe ve restoranlara HES kodu ile giriş yapılabilecek. İç ve dış mekânların kullanımı farklı olacak. İç mekânda kapasitenin en fazla yüzde 30'u, dış mekânlarda yüzde 50'si hizmete açılacak.

Okulların açılması ve yüz yüze eğitim

Mart itibarıyla önce ilköğretim, arkasından da orta öğretim kurumlarının hibrit model ile eğitime başlaması hedefleniyor. Gidişe göre bu sürelerin değiştirilebileceği, yaza da sarkıtılabileceği belirtiliyor.

Üniversiteler açılacak mı?

Üniversitelerin açılmasında YÖK'ün düzenlediği anketin sonuçları etkili olacak. Ancak bu konuda son kararı Sağlık Bakanlığı verecek. Vaka sayılarına göre bahar aylarında üniversitelerin hibrit modelde eğime başlaması, yaz aylarında risk daha düşük olduğu için ağustosa kadar akademik yılın devam etmesi gibi formüller tartışılıyor.

Sokağa çıkma kısıtlamaları

Marttan itibaren sokağa çıkma kısıtlamaları ile ilgili de bazı iyileştirilmelerin gündeme gelebileceği belirtiliyor. Öncelikli olarak hafta sonu kısıtlamalarının kaldırılması, hafta içi kısıtlamanın ise bir süre daha devam etmesi bekleniyor. Salgının durumuna göre daha sonra bunun da kaldırılacağı belirtiliyor.