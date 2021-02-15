Türkiye'nin koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (15 Şubat Pazartesi)

TÜRKİYE'de son 24 saatte 116 bin 452 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 7 bin 945 kişinin testi pozitif çıktı, 91 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 2 milyon 594 bin 128, can kaybı 27 bin 562 oldu.

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Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 15 Şubat 2021 Pazartesi günü verilerine göre; son 24 saatte 116 bin 452 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 7 bin 945 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 660 olarak kayda geçti.

Geride bıraktığımız günde 91 kişi hayatını kaybetti, 7 bin 106 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşen sayısı 2 milyon 482 bin 435'e çıktı.

Toplam test sayısı 31 milyon 633 bin 171'e ulaşırken; vaka sayısı 2 milyon 594 bin 128, vefat sayısı 27 bin 562, ağır hasta sayısı 1232 oldu.

Haftalık verilere göre; bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3.6, yatak doluluk oranı yüzde 47.9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59.6, ventilatör doluluk oranı yüzde 30.1, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99.9 olarak gerçekleşti.