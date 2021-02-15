Antalyaspor ile Yeni Malatyaspor puanları paylaştı

Süper Lig'de 25. haftanın kapanış maçında Antalyaspor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Antalya Stadı'nda oynanan mücadele Dever Orgill'in golleriyle 1-1 sona erdi. Antalyaspor'un Jamaikalı futbolcusu hem kendi kalesine hem rakip kaleye gol attı. Bu sonuçla yenilmezlik serisi 9 maça çıkan ve üst üste 3 beraberliğini alan Antalyaspor, 32 puanla 9. sırada yer aldı. Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Yeni Malatyaspor ise 30 puanla 10. basamakta kendisine yer buldu.Abone ol
5. dakikada Hakan Özmert'in ceza sahası sağ çaprazdan şutunda top savunmanın müdahalesiyle kornere çıktı.
6. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Nuri Şahin'in pas verdiği Orgill'in ceza sahasından şutunda meşin yuvarlak kaleci Abdulsamed Damlu'nun sağından filelerle buluştu: 1-0
12. dakikada konuk ekip skorda eşitliği yakaladı. Yeni Malatyaspor'un kazandığı korner atışında sol köşe gönderinden yapılan ortaya yükselen Orgill ters kafa şutuyla meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi: 1-1
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.
51. dakikada Doğukan Sinik'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
78. dakikada Adem Büyük'ün ceza sahası dışından şutunda kaleci Boffin iki hamlede topu kontrol etti.
90+1. dakikada Nuri Şahin'in sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta kaleci Abdulsamed Damlu gole izin vermedi.
90+3. dakikada sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşu kullanan Hakan Özmert topu ceza sahası içine gönderdi. Yükselen Veysel Sarı'nın kafa şutunda meşin yuvarlak yandan dışarıya gitti.
Mücadele 1-1 eşitlikle tamamlandı.
Antalyaspor: 1 - 1 :Yeni Malatyaspor
Stat: Antalya
Hakemler: Serkan Tokat, Mehmet Cem Satman, Kamil Çetin
Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Naldo (Dk. 82 Veysel Sarı), Kudriashov, Eren Albayrak, Nuri Şahin, Hakan Özmert, Doğukan Sinik (Dk. 66 Sam), Fredy, Amilton (Dk. 75 Serdar Gürler), Orgill (Dk. 66 Podolski)
Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Chebake, Wallace, Semih Kaya, Hadebe (Dk. 65 Karim Hafez), Ahmed Ildız (Dk. 46 Fofana), Acquah, Zeki Yavru (Dk. 88 Mallan), Adem Büyük, Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 75 Mustafa Eskihellaç) , Umut Bulut (Dk. 46 Tetteh)
Goller: Dk. 6 Orgill (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 12 Orgill (KK) (Yeni Malatyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 40 Umut Bulut, Dk. 55 Acquah, Dk. 90+2 Fofana (Yeni Malatyaspor)