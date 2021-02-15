Pınar Gültekin'in katil zanlısının kardeşi Mertcan Avcı tahliye edildi

Muğla'da cinayete kurban giden üniversite öğrencisi Pınar Gültekin ile ilgili davada, katil zanlısının kardeşi Mertcan Avcı tahliye edildi. Ailenin reddi hakim talebi ise kabul edilmedi.

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Muğla'da bir bağ evinde canice katledilen Pınar Gültekin'in bugün görülen davasında, katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı ve boşanma aşamasındaki eşi Eda Avcı dinlendi.

Mahkemeden çıkan kararda, ağabeyi Cemal Metin Avcı'ya cinayette yardımcı olmakla suçlanan Mertcan Avcı tahliye edildi.

Tahliye kararına itiraz edilecek

Tahliye kararının ardından Pınar Gültekin'in aile avukatı Dr. Rezan Epözdemir, dava ile ilgili açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Aksakallı dedenin eksik olduğu bir hikaye anlattılar. Bu tahliyeden sonra müthiş bir üzüntü yaşıyoruz.

Mertcan Avcı'nın tahliyesi tamamen bir hayal kırıklığıdır. Hemen itiraz edeceğiz. Cinayete yardımcı olmaktan yargılanmasını bekliyorduk. Bu kararı beklemiyorduk. Tahliye kararı kabul edilemez, itiraz edeceğiz."

"Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum, yargı reformuna buradan başlansın"

Pınar Gületkin'in babası Sıddık Gültekin de karardan üzüntü duyduklarını söyleyerek, "Gerçekten biz bugün bir kez daha gördük ki Pınar öldü. Biz adalet bekliyorduk ve iki mahkemedir dile getiriyoruz. Talebimiz kabul edilmedi. Bu sefer de reddi hakim istedik yine.

Gördük ki, kardeşi tahliye oldu. Ben burdan sayın Cumhurbaşkanıma sesleniyorum. Eğer yargı reformu yapılıyorsa, ilk önce Muğla Adliyesi'nden başlanmalı. Allah'a havale ediyorum. Eğer yargıya biz bu ülkede güvenemiyorsak, bu ülkede yaşamanın anlamı kalmadı." ifadelerini kullandı.

"Allah'tan bulsun"

Anne Gültekin de "Çok üzgünüm, Allah'tan bulsun. Allah'tan bulsun, başka hiçbir şey demiyorum." sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

Katil zanlısının eşinin ifadesi

Epözdemir, katil zanlısının eşi Eda Avcı'nın da duruşmada çelişkili ifadeler verdiğini belirterek şu sözleri kullandı:

"Eda Avcı, mahkemede sosyal medyadan bir kızın kaybolduğunu gördüğünü ve eşiyle bağlantısı olduğunu görünce öldürmesinden şüphelenerek akşam bağ evine gittiğini söyledi. Çok ilginç bir ifadeydi açıkçası. Bu bile ezberletilmiş, kurgulanmış.

Bugün adalet ölmüştür. Gerçekten yargı reformuna Muğla'da başlanılabilir.

Mertcan Avcı olay yerine gidiyor ve soruyor, diyor ki 'bu nedir', ağabeyi de diyor ki 'bozulmuş kokoreçleri yakıyorum'. Diri diri maktuleyi canavarca yakıyorsunuz. Mahkeme buna itibar ediyor."