Kırıkkale'de yolcu otobüsü devrildi

Kırıkkale'de Ankara-Samsun karayolu kavşağında ticari taksiyle çarpışan yolcu otobüsü devrildi. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ekibi gelirken yaralılar çevre hastanelere sevk edildi.Abone ol
Kırıkkale'de ticari taksiyle çarpışan yolcu otobüsü devrildi. Kazada yaralılar olduğu bildirildi.
Edinilen ilk bilgilere göre, Samsun-Ankara karayolunda meydana gelen kazada 34 AB 7425 plakalı yolcu otobüsü, kavşakta 71 T 0088 plakalı ticari taksiyle çarpıştı. Kazada yaralılar olduğu bildirilirken, sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.