HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu paylaştı sonra sildi özür açıklaması tepki çekti

HDP Kocaeli milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Gara şehidi polis memuru Vedat Kaya'nın KHK'lı olduğu iftirasını paylaştı. Kaya, haberin yalan olduğu ortaya çıkınca da paylaşımını silip özür diledi.

Abone ol

Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından alıkonulan 13 Türk vatandaşının şehit edilmesiyle ilgili sosyal medyada provokatif paylaşımlar yapıldı.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Gara'da şehit edilen Veda Kaya'nın kaçırıldıktan sonra KHK ile ihraç edildiği iftirasını paylaştı.

Kısa bir süre sonra Kaya'nın KHK ile ihraç edilmediği ortaya çıkınca Gergerlioğlu, paylaşımını silerek özür diledi.

"Doğru olmayan bir bilgi olduğu haberini alınca tweetimi sildim"

Emniyet Genel Müdürlüğü açıklama yapmıştı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), terör örgütü PKK tarafından Gara'da şehit edilen polis memuru Vedat Kaya'nın kaçırıldıktan sonra KHK ile ihraç edildiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Bazı sosyal medya platformlarında şehit polis memuru Vedat Kaya'nın 2016'da KHK ile ihraç edildiği iddialarının yer alması üzerine EGM yazılı açıklama yaptı.

İddiaların "kesinlikle gerçeği yansıtmadığı" vurgulanan açıklamada, KHK'lar kapsamında yapılan kamu görevinden çıkarma işlemlerinin, ilgililerin isimleri ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği hatırlatıldı.

"Vedat Kaya'nın hakları kesintisiz devam etmiştir"

Şehit Kaya hakkında bu kapsamda herhangi bir işlem tesis edilmediğinin ilgili KHK listelerine bakıldığında görüleceği belirtilen açıklamada, "Şehit polis memuru Vedat Kaya'nın memuriyet hakları, PKK terör örgütü tarafından kaçırıldığı günden bu yana kesintisiz olarak devam etmiştir. Menfur olayın ardından şehitlik işlemleri de başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Şehitler üzerinde yapılmaya çalışılan bu tür provokasyon girişimlerinin, şehidin ailesi ve yakınları ile emniyet teşkilatını derinden üzdüğü kaydedildi.