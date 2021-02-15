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Gören telefona sarıldı! Aydın'da deniz kenarında ceset bulundu

AYDIN'ın Didim ilçesinde deniz kenarında, kayalıklardan düştüğü değerlendirilen kişinin cansız bedeni bulundu.

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Didim Altınkum Mahallesi 2. Koy Mevkisi'nde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, söz konusu kişinin öldüğü tespit edildi. Cenazenin, 49 yaşındaki Engin Sağlamtürk'e ait olduğu belirlendi.

Kayalıklardan düşerek öldüğü değerlendirilen Sağlamtürk’ün cenazesi, otopsi için Didim Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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